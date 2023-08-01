«Горжусь пацанами». Президент «Амкала» Попков — о победе над «Красным Знаменем» в Кубке

Президент медийной команды «Амкал» Герман Попков прокомментировал победу над «Красным Знаменем» (3:2) в Фонбет Кубке России.

«В прошлом году я был как игрок: был больше сконцентрирован на том, чтобы сыграть спустя много лет в профессиональном футболе. В этом году я как президент, поэтому очень рад и доволен командой. Я рад не только за результат, но и за то, что мы показали хороший футбол, в котором были фантастические голы. Очень горжусь пацанами.

Мы понимали, что нам по силам победить, как понимаем и то, что многие наши футболисты сейчас в медийном клубе «Амкал» с большой профессиональной карьерой. Многие совсем недавно играли в профессиональный футбол в этих же лигах с этими же командами.

Если в прошлый раз мы были в шоке, что можем быть сильнее кого-то, то в этот раз были поставлены определённые задачи. Есть понимание, что нужно добиваться результата», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 1 августа, состоялся матч 1/256 Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Амкалом» и ногинским клубом «Красное Знамя». «Амкал» обыграл «Красное Знамя» со счётом 3:2 и вышел в следующий раунд Кубка России.