Украинский «Днепр-1» сыграл вничью с «Панатинаикосом» и вылетел из Лиги чемпионов

Сегодня, 1 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим «Панатинаикосом» и украинским «Днепр-1». Встреча прошла на стадионе «Апостолос Николаидис» (Афины, Греция). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Первая игра между командами завершилась победой греков со счётом 3:1.

На 15-й минуте встречи нападающий хозяев Андраж Шпорар открыл счёт в матче с передачи игрока «Локомотива» Тина Едвая, который находится в греческом клубе в аренде. На 24-й минуте форвард гостей Артём Довбик смог сравнять счёт в матче. На 54-й минуте встречи Эдуард Сарапий с передачи Дениса Мирошниченко вывел гостей вперёд в матче, но на 70-й минуте Андраж Шпорар сумел сравнять счёт, оформив дубль. На 75-й минуте встречи защитник гостей Владимир Танчик был удалён с поля. Счёт матча остался прежним— 2:2.

В первом матче украинская команда уступила «Панатинаикосу» со счётом 1:3. Таким образом, «Днепр-1» вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.