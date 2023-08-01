Украинский «Днепр-1» сыграл вничью с «Панатинаикосом» и вылетел из Лиги чемпионов

Сегодня, 1 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим «Панатинаикосом» и украинским «Днепр-1». Встреча прошла на стадионе «Апостолос Николаидис» (Афины, Греция). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Первая игра между командами завершилась победой греков со счётом 3:1.
На 15-й минуте встречи нападающий хозяев Андраж Шпорар открыл счёт в матче с передачи игрока «Локомотива» Тина Едвая, который находится в греческом клубе в аренде. На 24-й минуте форвард гостей Артём Довбик смог сравнять счёт в матче. На 54-й минуте встречи Эдуард Сарапий с передачи Дениса Мирошниченко вывел гостей вперёд в матче, но на 70-й минуте Андраж Шпорар сумел сравнять счёт, оформив дубль. На 75-й минуте встречи защитник гостей Владимир Танчик был удалён с поля. Счёт матча остался прежним— 2:2.
В первом матче украинская команда уступила «Панатинаикосу» со счётом 1:3. Таким образом, «Днепр-1» вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.
- 1 августа 2023
-
23:31
-
23:26
-
23:17
-
23:12
-
23:04
-
22:59
-
22:45
-
22:34
-
22:31
-
22:18
-
22:05
-
22:05
-
21:52
-
21:40
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:30
-
20:24
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:43