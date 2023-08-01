«Фенербахче разгромил «Зимбру» и вышел в следующий раунд Лиги конференций

Сегодня, 1 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Зимбру» из Молдавии и «Фенербахче» из Турции. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу турецкой команды. «Фенербахче» одержал итоговую победу по сумме двух встреч со счётом 9:0 и вышел в следующий раунд Лиги конференций.
На 48-й минуте встречи новичок «Фенербахче» Душан Тадич вывел свою команду вперёд. На 57-й минуте бельгийский нападающий Миши Батшуайи-Атунга удвоил преимущество турецкой команды. Почти сразу после этого, на 59-й минуте Батшуайи оформил дубль во встрече, доведя счёт матча до разгромного. На 77-й минуте Исмаиль Юксек забил четвёртый мяч «Фенербахче» во встрече, установив окончательный счёт — 4:0, победа турецкой команды.
Таким образом, «Фенербахче» очень уверенно вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
- 1 августа 2023
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