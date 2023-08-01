«Арис» обыграл БАТЭ в ответном матче, выбив белорусскую команду из Лиги Чемпионов

Сегодня, 1 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и кипрским «Арисом». Встреча состоялась на стадионе «Вароши» (Мезёкёвешд, Венгрия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Первая игра между командами завершилась разгромной победой «Ариса» со счётом 6:2.

На восьмой минуте встречи нападающий гостей Варрен Шави с передачи Михлали Маямбела открыл счёт в матче, выведя «Арис» вперёд. На 25-й минуте Валерий Громыко сумел реализовать пенальти и сравнял счёт во встрече. Буквально через мгновение, на 26-й минуте, Янник Гомис вновь вывел кипрскую команду вперёд. На 35-й минуте защитник Кажу увеличил преимущество «Ариса» до двух мячей.

В начале второго тайма, на 48-й минуте встречи Александр Мартынов сократил отставание БАТЭ до одного мяча. Вскоре, на 56-й минуте, Лео Бенгтссон вновь довёл отрыв «Ариса» до двух мячей. На 74-й минуте Мариуш Стемпиньски довёл преимущество гостей до трёх мячей. На 90+3-й минуте встречи Денис Лаптев реализовал пенальти (бивший первый 11-метровый Громыко уже был заменён) и отыграл один мяч. Окончательный счёт матча — 5:3, уверенная победа «Ариса».

Таким образом, БАТЭ уступил «Арису» со счётом 5:11 по сумме двух встреч и вылетел из Лиги чемпионов сезона-2023/2024. «Арис» же вышел в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Ракув» — «Карабах».