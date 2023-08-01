«Олимпия» победила «Лудогорец» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 1 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Олимпией» из Словении и «Лудогорцем» из Болгарии. Игру принимал стадион «Стожице» в Любляне (Словения). Первая встреча между командами завершилась вничью со счётом 1:1.
Первый гол в матче забил 26-летний нападающий «Лудогорца» Кирилл Десподов, который отличился на 15-й минуте. Однако вскоре «Олимпия» сравняла счёт — постарался полузащитник Тими Элшник. На 82-й минуте «Лудогорец» остался в меньшинстве — удаление заработал испанский защитник болгарской команды Сон.
Уже в компенсированное время матча Элшник оформил дубль. «Лудогорец» ничем на это ответить не смог, и «Олимпия» благодаря этой победе вышла в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
- 1 августа 2023
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