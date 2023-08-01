Агент Клаудиньо: у «Зенита» проблемы после ухода Малкома, могу помочь им с новыми игроками

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Клаудиньо и Малкома, рассказал, что готов помочь «Зениту» с подписанием новых игроков на место ушедшего Малкома и, возможно, Вендела.

«У меня есть игроки, которые готовы этим летом переехать в Россию. В РПЛ я помимо «Зенита», работаю ещё с ЦСКА и «Уралом». У питерцев сейчас кадровые проблемы после ухода Малкома, может, Вендел уйдет. Я всегда готов им помочь с новыми футболистами. Каких игроков готов посоветовать «Зениту»? Не могу назвать имена», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ. Вендела также связывали с уходом из санкт-петербургского клуба этим летом, бразильцем интересовались «Фламенго» и «Наполи».