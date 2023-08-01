Бруну Фернандеш обратился к футболисткам сборной Португалии, вылетевшим с ЧМ-2023

Новоиспечённый капитан «Манчестер Юнайтед», португальский атакующий полузащитник Бруну Фернандеш отреагировал на выступление женской сборной своей страны на текущем чемпионате мира по футболу.

«Ту историю, которую вы написали в женском футболе для Португалии, запомнят навсегда! И, что самое прекрасное, вы ещё в самом начале своего пути, вы войдёте в историю и заставите нас гордиться вами ещё больше, так же как вы сделали это на чемпионате мира. Спасибо, что прекрасно представляете нашу страну», — написал Фернандеш в своих социальных сетях.

Напомним, представительницы Португалии не смогли преодолеть групповой этап ЧМ, однако в заключительном для себя матче дали бой американкам, сыграв с ними вничью.