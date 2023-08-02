«Реал Сосьедад» обратился к «Манчестер Юнайтед» по поводу Донни ван де Бека

Испанский клуб «Реал Сосьедад» официально обратился к «Манчестер Юнайтед» относительно перехода нидерландского полузащитника Донни ван де Бека, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, это первый официальный контакт между клубами — ранее стороны вели предварительные переговоры с агентами игрока. Сейчас «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» обсуждают формулу и условия сделки.

26-летний ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие всего в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Реал Сосьедад» в сезоне-2022/2023 занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Манчестер Юнайтед» стал третьим в английской Премьер-лиге.