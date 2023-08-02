В США раскритиковали Рапино и её партнёрш, танцевавших после блеклой игры с Португалией

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, легендарная американская футболистка Карли Ллойд раскритиковала поведение футболисток сборной своей страны после выхода в плей-офф чемпионата мира – 2023.

Напомним, американки заняли второе место в группе E, одержав одну победу и два раза сыграв вничью. В заключительном туре сборная США сыграла вничью (0:0) с Португалией. Особенно Ллойд не понравилось то, что обладательница «Золотого мяча» Меган Рапино и другие американки после этого матча исполнили победный танец. Рапино и Ллойд играли в одном составе сборной США и выигрывали крупные титулы.

«Есть разница между уважением к болельщикам, приветствием своей семьи и тем, чтобы танцевать и улыбаться? Игроком матча стал этот пост (речь о видео). Вам повезло, что сейчас не едете домой. Я никогда не видели ничего подобного.

Каждый раз, когда вы выходите на поле, не гарантирует вам победы. Это не гарантия того, что вы станете чемпионками мира. Прошедший матч был блеклым, разочаровывающим. Эти празднования тут не к месту», — приводит слова Ллойд Daily Mail со ссылкой на эфир FOX Soccer.