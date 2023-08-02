Тренер США резко отреагировал на критику танцев Рапино и Морган после ничьей с Португалией

Главный тренер женской сборной США по футболу Влатко Андоновски ответил на критику боеспособности своей команды на чемпионате мира – 2023 со стороны Карли Ллойд.

Американки заняли второе место в группе E, одержав одну победу и два раза сыграв вничью, и вышли в плей-офф. В заключительном туре сборная США сыграла вничью (0:0) с Португалией. Ллойд не понравилось, что обладательница «Золотого мяча» Меган Рапино, Алекс Морган и другие американки после этого «блеклого» матча исполнили победный танец. Карли поставила под сомнение командный дух национальной сборной.

«Единственное, что я хочу сказать, так это то, что команда хотела выиграть эту игру больше всего на свете. Они вложили всё, что могли, в подготовку к этому турниру и каждой игре, поэтому решение публично ставить под сомнение менталитет команды, ставить под сомнение её готовность побеждать, я считаю безумием.

Я никогда не видел, чтобы эта команда выходила на поле и не старалась изо всех сил. Каждый имеет право на своё мнение, они могут говорить всё, что хотят, но я просто знаю, что чувствует эта команда», — приводит слова Андоновски Mirror.