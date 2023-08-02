Футболистка сборной Ямайки рассказала, тяжело ли ей с тремя детьми во время ЧМ-2023

29-летняя нападающая сборной Ямайки Чейна Мэттьюс рассказала о трудностях участия в чемпионате мира – 2023, когда ты являешься матерью трёх сыновей.

Отметим, что сборная Ямайки перед заключительным туром группового этапа ЧМ занимает второе место в группе F с одной победой и одной ничьей, уступая Франции и опережая Бразилию.

«У меня три чудесных мальчика. Я продолжила играть после того, как родила третьего ребёнка. Надеюсь, они сочтут это чем-то очень крутым, когда станут достаточно большими, чтобы это понимать. Быть матерью – один из самых радостных опытов в моей жизни. Не обменяла бы это ни на что на свете.

Совмещение материнства с игрой на чемпионате мира требует тщательного планирования. Кто будет следить за детьми? Кто им поможет? Потихоньку отходишь от них, очень медленно. Старший сын говорит: «Почему ты всё время так надолго пропадаешь? Столько дней тебя нет». Так он мне сказал (плачет).

Нам приходится идти на большие жертвы. Дети не слушают твоих жалоб. Они не знают, что это такое. Ты можешь быть больная, расстроенная, уставшая – они в любом случае ждут от тебя той же энергии. Думаю, в моём случае это переносится на поле», — приводит слова Мэттьюс пресс-служба ФИФА.