«Зенит» связался с «Байером» и попробует вернуть Сердара Азмуна

Иранский нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун может вернуться в санкт-петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, сине-бело-голубые уже связались с немецким клубом по возможному трансферу 28-летнего форварда. Также сообщается, что есть и другие команды, заинтересованные в Азмуне, но «Зенит» намерен вернуть иранца обратно в клуб и, пока что, наиболее активен из всех возможных покупателей.

28-летний Азмун перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. Также иранский форвард выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов».

В прошлом сезоне Азмун сыграл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.