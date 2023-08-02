«Зенит» связался с «Байером» и попробует вернуть Сердара Азмуна

Иранский нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун может вернуться в санкт-петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По информации источника, сине-бело-голубые уже связались с немецким клубом по возможному трансферу 28-летнего форварда. Также сообщается, что есть и другие команды, заинтересованные в Азмуне, но «Зенит» намерен вернуть иранца обратно в клуб и, пока что, наиболее активен из всех возможных покупателей.
28-летний Азмун перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. Также иранский форвард выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов».
В прошлом сезоне Азмун сыграл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.
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