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Расмус Хёйлунн прошёл медосмотр перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Расмус Хёйлунн прошёл медосмотр перед переходом в «Манчестер Юнайтед»
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Датский нападающий Расмус Хёйлунн прошёл медицинское обследование перед трансфером в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По данным источника, 20-летний форвард завершил медицинские тесты и даже взаимодействовал с пресс-службой клуба в подготовке представления перехода. Футболист и его представители покинули Кэррингтон. Отмечается, что контракт будет подписан в среду, 2 августа.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит «Аталанте» за Хёйлунна более € 70 млн, а сам футболист заключит с английским клубом пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Хёйлунн провел 34 матча за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.

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