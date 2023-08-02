Расмус Хёйлунн прошёл медосмотр перед переходом в «Манчестер Юнайтед»
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Датский нападающий Расмус Хёйлунн прошёл медицинское обследование перед трансфером в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По данным источника, 20-летний форвард завершил медицинские тесты и даже взаимодействовал с пресс-службой клуба в подготовке представления перехода. Футболист и его представители покинули Кэррингтон. Отмечается, что контракт будет подписан в среду, 2 августа.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит «Аталанте» за Хёйлунна более € 70 млн, а сам футболист заключит с английским клубом пятилетний контракт.
В прошлом сезоне Хёйлунн провел 34 матча за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.
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