Диего Симеоне раскрыл секрет успеха «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, за счёт чего «Реал» является успешной командой.

«Побеждать нелегко, у вас должны быть хорошие игроки, именно они в конечном итоге решают всё. «Реал», после многих лет более осторожного подхода к новичкам, теперь стал приглашать игроков, и он всегда делает правильный выбор, особенно с такими игроками, как Вальверде, Родриго, Винисиус, которые прошли через молодежную академию.

Имея важные экономические возможности, они сосредоточились на игроках с огромным будущим, они пригласили Беллингема, Мбаппе может перейти… «Реал» очень хорошо работает в этом плане», – приводит слова Симеоне AS.

В прошлом сезоне-2022/2023 мадридский «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице Ла Лиги, уступив расположившемуся на второй строчке «Реалу» одно очко. Подопечные Диего Симеоне набрали 77 баллов.