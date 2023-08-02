Клопп объяснил назначение ван Дейка капитаном «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал причины, по которым решил назначил защитника Вирджила ван Дейка капитаном английской команды.
«Это было моё решение. С Вирджилом в составе это было совсем не сложно, потому что я думаю, что он абсолютно естественный преемник выдающегося Хендо, и нам также пришлось заменить Джеймса Милнера.
У Вирджила есть всё, чего можно желать от капитана футбольного клуба. Во-первых, он определённо самый красивый капитан в Премьер-лиге, что важно для фотографий команды! Но, конечно, и с точки зрения характера у него есть всё.
Вирджил хочет быть лидером, он и есть лидер. Теперь нам нужно создать что-то новое – новую структуру, новую культуру. Он сыграет в этом огромную роль.
Я почти уверен, что он чувствует гордость, он чувствует оказанную ему честь. Мы все поможем ему. Но я думаю, что это было абсолютно логичное решение», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
- 2 августа 2023
-
02:25
-
02:15
-
02:05
-
02:03
-
01:57
-
01:45
-
01:44
-
01:38
-
01:29
-
01:12
-
01:00
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 1 августа 2023
-
23:42
-
23:39
-
23:31
-
23:26
-
23:17
-
23:12
-
23:04
-
22:59
-
22:45
-
22:34
-
22:31