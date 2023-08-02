Клопп объяснил назначение ван Дейка капитаном «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал причины, по которым решил назначил защитника Вирджила ван Дейка капитаном английской команды.

«Это было моё решение. С Вирджилом в составе это было совсем не сложно, потому что я думаю, что он абсолютно естественный преемник выдающегося Хендо, и нам также пришлось заменить Джеймса Милнера.

У Вирджила есть всё, чего можно желать от капитана футбольного клуба. Во-первых, он определённо самый красивый капитан в Премьер-лиге, что важно для фотографий команды! Но, конечно, и с точки зрения характера у него есть всё.

Вирджил хочет быть лидером, он и есть лидер. Теперь нам нужно создать что-то новое – новую структуру, новую культуру. Он сыграет в этом огромную роль.

Я почти уверен, что он чувствует гордость, он чувствует оказанную ему честь. Мы все поможем ему. Но я думаю, что это было абсолютно логичное решение», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».