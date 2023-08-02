Эктов: «Краснодар» — первая команда, в которую я переходил, где абсолютно никого не знал

Защитник Александр Эктов высказался о переходе в «Краснодар».

«Краснодар» — первая команда, в которую я переходил, где абсолютно никого не знал. Я просто смеялся, потому что во все клубы, куда ты не приходишь: где-то знакомые знакомых, где-то с кем-то пересекался, хотя бы пару слов мог обронить где-то в матчах и так далее. Но «Краснодар» в плане коллектива — для меня было что-то вообще неизведанное. Пришёл, и тут как у всех команд: ребята все положительные, добрые, отзывчивые. В первую очередь, хорошие коллеги на поле», — сказал Эктов в интервью клубной пресс-службе.

Александр Эктов перешёл в «Краснодар» из «Оренбурга» в июне 2023 года. В составе нового клуба 27-летний защитник уже провёл два матча.