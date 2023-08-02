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Александр Эктов рассказал об адаптации в «Краснодаре»

Александр Эктов рассказал об адаптации в «Краснодаре»
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Защитник Александр Эктов высказался об адаптации в «Краснодаре».

«Ребята на тренировках отдаются на 100 процентов, плюс главный тренер очень требовательный. Мне приходится сейчас непросто, поскольку я провёл три года с Марцелом Личкой. Всё-таки были одни требования, а тут они совершенно другие. Из-за этого приходится адаптироваться, привыкать. Но уже сам чувствую, что если первые две недели мне было непонятно, я чуть скромничал, то сейчас уже проще. Я уже понимаю, что прихожу в себя ментально — понимаю как и чего», — сказал Эктов в интервью клубной пресс-службе.

Александр Эктов перешёл в «Краснодар» из «Оренбурга» в июне 2023 года. В составе нового клуба 27-летний защитник уже провёл два матча.

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