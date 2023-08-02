Игорь Акинфеев рассказал об усталости от футбола
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается выступать в медиафутбольной команде после завершения карьеры.
«Какой медиафутбол? Мне этот футбол вот так! Я уже 50 лет в футболе. Бывают истории, когда из бывших юношеских команд приглашают встретиться. Я говорю: «Ребят, давайте встретимся, но где-нибудь в ресторане. В футбол я играть не хочу, мне этот мяч уже реально надоел», — сказал Акинфеев в выпуске на YouTube-канале «Шоу Известь».
Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.
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