Максим Кутовой перешёл из «Краснодара» в «СКА-Хабаровск»
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Нападающий Максим Кутовой перешёл из «Краснодара» в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщил официальный сайт хабаровского клуба.
Отмечается, что срок контракта рассчитан на три года.
«Добро пожаловать в Хабаровск, Макс!» — написано в заявлении клуба.
Максим Кутовой является воспитанником академии «Краснодара». 22-летний форвард до перехода в «СКА-Хабаровск» всю карьеру провёл в структуре краснодарского клуба. В Российской Премьер-Лиге он дебютировал 12 июля 2020 года в домашнем матче «Краснодара» с екатеринбургским «Уралом» (3:0), выйдя на замену на 84-й минуте. В сезоне-2022/2023 чемпионата России Кутовой провёл один матч и отметился забитым мячом. «Краснодар» обыграл «Химки» со счётом 3:1, нападающий появился на поле на 90+1-й минуте.
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