Александр Эктов: у «Краснодара» всё есть для того, чтобы стать чемпионами
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Защитник «Краснодара» Александр Эктов высказался об условиях в клубе и целях на сезон-2023/2024.
«Команда «Краснодар» давно достойна уже чемпионства. Ещё и при таких условиях. Всё есть для того, чтобы стать чемпионами, у этой команды. Я представлял, что здесь хорошие условия. Но что настолько, что у меня даже слов нет прокомментировать это. У меня родители спрашивают: «Как там?» Я говорю: «Мам, пап, чуть другой уровень как будто, в России точно».
Цели на сезон, судя по тренировочному процессу, как ребята все понимают требования тренера, выкладываются и бьются друг за друга… Я думаю, в этом сезоне будут самые положительные результаты для «Краснодара» и меня», — сказал Эктов в интервью клубной пресс-службе.
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