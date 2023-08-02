Главный тренер «Днепра-1» заявил, что игроки команды были отравлены накануне матча ЛЧ

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер заявил, что игроки украинской команды были отравлены накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом».

«У нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семеро работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым было плохо в раздевалке, но они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили, тоже было плохо. Он уже не мог играть дальше. Сегодня на поле было много игроков, которые были отравлены.

Могу сказать, что это противостояние мы проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и сегодняшний матч показали, что мы способны на большее, и мы можем играть с такими командами, как «Панатинаикос». Сегодня мне ребята понравились, понравилось то, как они играли. Они молодцы, я им очень благодарен за эту игру», — приводит слова Кучера ua.tribuna.com.

Напомним, 1 августа состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим «Панатинаикосом» и украинским «Днепр-1». Встреча завершилась со счётом 2:2. Первая игра между командами окончилась победой греков со счётом 3:1. Таким образом, «Днепр-1» вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.