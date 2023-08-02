Аллегри ответил на вопрос о возможном обмене Влаховича на Лукаку

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал возможную сделку по обмену форвардов Ромелу Лукаку и Душана Влаховича.
«Я доволен игроками, которые у нас есть, но из-за финансового положения мы должны будем рассмотреть выгодные предложения. Как и всегда, я готов подстраиваться под решения клуба», – приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. В прошлом сезоне на счету серба 42 матча за «зебр» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.
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