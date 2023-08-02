Лига чемпионов, 2 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 2 августа, состоятся вторые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 2 августа (время начала — московское):

17:00. «Астана» (Казахстан) — «Динамо» (Загреб, Хорватия);

19:00. «Карабах» (Азербайджан) — «Ракув» (Польша);

20:00. «Генк» (Бельгия) — «Серветт» (Швейцария);

20:00. «Мольде» (Норвегия) — «ХИК» (Финляндия);

20:00. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Шериф» (Молдавия);

20:00. «Хеккен» (Швеция) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова);

21:00. «Коренгаген» (Дания) — «Брейдаблик» (Исландия);

21:30. «Галатасарай» (Турция) — «Жальгирис» (Литва).

Ранее стали известны возможные соперники участников второго квалификационного раунда по третьему раунду. Отметим, что победитель пары «Арис» — БАТЭ сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракува» и «Карабаха». В случае прохода «Астаны» в следующий раунд отбора команда из Казахстана встретится с греческим АЕКом.