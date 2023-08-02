Романо: Лукас Моура стал игроком «Сан-Паулу» до конца 2023 года

Бразильский вингер Лукас Моура подписал контракт с «Сан-Паулу», в котором начинал взрослую карьеру, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации Романо, конструкт игрока и клуба будет рассчитан до конца 2023 года. Все документы уже подписаны, а скоро будет объявлено об этом уже и официально.

Также в это трансферное окно команду пополнил колумбийский атакующий полузащитник Хамес Родригес.

Воспитанник бразильского «Сан-Паулу» присоединился к «Тоттенхэму» в январе 2018 года из «ПСЖ». Свой дебютный гол за «шпор» Моура забил в матче Кубка Англии с «Рочдейлом». Всего за «Тоттенхэм» бразильский нападающий отличился 39 раз в 221 матче.

В рамках прошлого сезона АПЛ 30-летний бразилец провёл только 15 матчей в сезоне-2022/2023, суммарно отыграв 140 минут и записав на свой счёт только один гол.