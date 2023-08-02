Романо: «Севилья» оформила трансфер полузащитника сборной Швейцарии Соу
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Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Севилья» приобрела швейцарского полузащитника «Айнтрархта» Джибриля Соу.
«Джибриль Соу переходит в «Севилью», погнали! Сделка заключена, игрок принял все условия, соглашение заключено. Соу подпишет пятилетний контракт до июня 2028 года.
Медицинское обследование назначено на среду. Сумма трансфера — в пределах € 13-14 млн», — написал Романо на своей страничке в социальных сетях.
Соу выступал за франкфуртский клуб с 2019 года и успел провести 160 матчей за клуб, отметившись восемью голами и 13 результативными передачами.
Также игрок выступает несколько лет за сборную Швейцарии — 38 матчей с 2018 года. На минувшем чемпионате мира в Катаре Джибриль сыграл во всех четырёх матчах команды.
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