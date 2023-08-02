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Александр Жиров: РПЛ прогрессирует, европейский бан никак не повлиял на лигу

Александр Жиров: РПЛ прогрессирует, европейский бан никак не повлиял на лигу
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Экс-игрок «Заундхазуена», выступавшей во втором немецком дивизионе, а ныне защитник «Балтики» Александр Жиров сравнил уровень и впечатления от российского и немецкого футбола, заявив, что российский футбол, несмотря на обстоятельства, продолжает прогрессировать.

«Я вижу, что чемпионат России прогрессирует. Да, как и всем лигам мира, есть куда расти. Но в России каждый соперник сильный, нет проходных матчей.

Стала ли лига сильнее с тех пор, как я уехал? Да, конечно. Влияет ли бан на еврокубки? Нет еврокубков? Но у нас есть хорошие футболисты в чемпионате. Бан на него никак не влияет…

Что касается сборной? Рассчитывая ли я снова получить вызов в сборную? Каждый хочет играть в сборной. Но выбирает главный тренер. Буду работать над этим. Сейчас я играю в «Балтике» и счастлив здесь», — приводит слова Жирова «РБ Спорт».

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