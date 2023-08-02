Вратарь «Балтики» Латышонок: нет большой разницы между Первой лигой и РПЛ
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок поделился своими впечатлениями от игры в Российской Премьер-лиге, сравнив свои ощущения с Первой лигой.
«Почувствовал ли большую разницу между Первой лигой и РПЛ? Большой разницы нет. Есть разница в классе игроков — в премьер-лиге более техничные футболисты, более мастеровитые. Но в целом всё то же самое. Плюс мы неплохо готовы и физически и психологически к этой лиге», — приводит слова Евгения «РБ Спорт».
По итогам минувшего сезона «Балтика» смогла вернуться в РПЛ. За первые два матча сезона калининградская команда не смогла набрать ни одного очка, уступив в первом туре «Сочи» со счётом 0:2, а затем «Спартаку» со счётом 1:2.
Латышонок выступает за клуб из Калининграда с 2019 года.
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