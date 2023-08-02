Латышонок: мы играли со «Спартаком» на равных, посмотрим, как у них получится с «Зенитом»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок ответил на вопрос, показалось ли ему по игре, что «Спартак» по уровню может претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Считаю, мы выглядели достойно и неплохо играли. Конечно, были ошибки, но в целом играли со «Спартаком» на равных. Не знаю, как у них будет с «Зенитом», ЦСКА», — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

«Спартак» наряду с «Краснодаром» составляет двойку команд, которые смогли выиграть оба стартовых матча Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В 1-м туре красно-белые одолели «Оренбург» со счётом 3:2, а во 2-м туре обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона «Балтика» смогла вернуться в РПЛ. За первые два матча сезона калининградская команда не смогла набрать ни одного очка, уступив в 1-м туре «Сочи» со счётом 0:2, а затем «Спартаку» со счётом 1:2.