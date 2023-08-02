Антон Зиньковский: «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре своей команды.
«Думаю, что слова Хлусевича про стабильность больше касались концовок матчей. «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. В определённых матчах это можно делать в первом тайме: например, как с «Оренбургом», чтобы во втором тайме спокойно доигрывать. Или как в матче с «Балтикой»: вышел Миша Игнатов, создал момент, и вроде бы всё спокойно.
Даже если и пропустили в матче с «Балтикой», то уже на 90+ минуте… Я чувствовал и понимал, что победим», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после первых двух туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» вместе с «Краснодаром» возглавляют таблицу, набрав шесть очков из шести возможных.
- 2 августа 2023
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