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Хави: Дембеле попросил отпустить его, я немного разочарован

Хави: Дембеле попросил отпустить его, я немного разочарован
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об уходе вингера Усмана Дембеле из клуба.

«Дембеле был прямолинеен и попросил отпустить его. У него есть предложение от «ПСЖ». Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован», – сказал Хави на пресс-конференции после матча с «Миланом».

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «его трансфер – это вопрос времени». Стороны пришли к соглашению. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за трансфер € 50 млн.

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