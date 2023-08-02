Аргентина — Швеция: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023
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Сборные Аргентины и Швеции объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы G женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который состоится сегодня, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.
ЧМ-2023 (ж). Группа G. 3-й тур
02 августа 2023, среда. 10:00 МСК
Аргентина (ж)
1-й тайм
0 : 0
Швеция (ж)
Стартовые составы:
Аргентина: Корреа, Браун, Круз, Кометти, Стабиле, Арес, Нуньес, Сакс, Бонсегундо, Банини, Ларрокуэтте
Швеция: Фальк, Леннартссон, Илестедт, Эрикссон, Сандберг, Беннисон, Сегер, Яноги, Якобссон, Шуг, Бломквист
В своём первом матче на чемпионате мира сборная Аргентины потерпела поражение от Италии (0:1), а во 2-м туре аргентинки сыграли вничью с национальной командой ЮАР (2:2). Сборная Швеции поочерёдно обыграла ЮАР (2:1) и Италию (5:0).
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