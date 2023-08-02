Шавло: если бы у «Балтики» был выше класс, они могли бы сыграть вничью со «Спартаком»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру красно-белых в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1).

«Опять получился валидол, как обычно. «Спартак» выигрывает, потом начинает чудить и получает гол. Команда уже к этому приучила. Мне показалось, что «Спартак» много играет поперёк, назад. В первом тайме не было атаки. Пару моментов состоялось, когда вперёд играли, был выход один на один, но не забили. Много потерь мяча, выпадал из игры Наиль Умяров.

Для меня он был лучшим в матче с «Краснодаром», прерывал атаки, отнимал, старался начинать атаки, но в игре с «Балтикой» с ним что-то случилось. Может, устал. Слишком много Наиль терял мяч для его уровня. Какая-то бестолковость в середине поля, не могли ничего хорошего завязать. Мало били с дальней дистанции, Мозес попробовал пару раз, но не получилось. Ясно было, что «Балтика» ищет шансы в контратаках, и у них возникали моменты. Если бы у «Балтики» был выше класс, они могли бы сыграть вничью со «Спартаком, просто калининградцы по мячу не попадали как следует. Не знаю, с чем связана такая игра «Спартака».

Может, долго добирались и не отдохнули, но не сказал бы, что красно-белые просели физически. Замены можно было делать раньше. Есть такие ребята, как Игнатов, которые могут атаку начать, продолжить, завершить, что и произошло в конце. Михаил здорово распорядился мячом. Как оценю игру Бонгонда? Он хороший футболист. Я был удивлён, что его мало использовали. Выход один на один у него не получился.

Надо было Квинси отдать, а во втором моменте здорово выскочил и забил головой. Пока что всё в порядке. Удивлён ли, что Джикия не играл с первых минут? Да, не знаю, почему он не играл с самого начала. Может, какие-то проблемы, но во втором тайме он вышел. Не знаю, что такое. Селихова тоже не было. Что-то происходит. Может, травмы небольшие», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».