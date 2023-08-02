Марсело нанёс жуткую травму сопернику в Кубке Либертадорес. Видео

Бывший футболист «Реала» Марсело, который ныне выступает за «Флуминенсе», нанёс жуткую травму сопернику в матче Кубка Либертадорес. Он сломал ногу футболисту команды «Аргентинос Хуниорс». По данным местных СМИ, восстановление травмированного игрока займёт около года.
Марсело нанёс страшную травму сопернику. Видео:
Права на видео принадлежат CONMEBOL. Видео опубликовано на YouTube-канале CONMEBOL Libertadores
Предыдущим клубом Марсело был «Олимпиакос». Бразилец выступал за греческую команду с сентября 2022 года. Он перешёл в клуб из мадридского «Реала». За «Олимпиакос» бразилец сыграл 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Марсело является пятикратным победителем Лиги чемпионов (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах) в составе «Реала». Со сборной Бразилии футболист выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.
За основную команду «Флуминенсе» игрок выступал с 2005 по 2006 год, сыграв 30 матчей, после чего перешёл в «Реал».
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