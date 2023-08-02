Нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва в шаге от перехода в «Реал Сосьедад» на правах аренды
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Португальский форвард «Лейпцига» Андре Силва вскоре присоединится к «Реалу Сосьедад» на правах годичной аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, переход будет завершён в ближайшее время. Прямо сейчас 27-летний Силва находится в Испании, сегодня он пройдёт медицинское обследование. Андре выступает за «Лейпциг» с 2021 года, к «быкам» он присоединился из «Айнтрахта». Прежде португальский нападающий играл за такие команды, как «Севилья», «Милан» и «Порту».
В сезоне-2022/2023 Силва провёл 31 матч за «РБ Лейпциг» в рамках Бундеслиги, забил четыре гола и сделал три результативных передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.
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