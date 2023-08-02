Агент Истрати: Рябчук близок к переходу в «Спартак», но там не могут договориться по цене
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Молдавский экс-агент Курбана Бердыева Леонид Истрати подтвердил информацию о том, что защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олег Рябчук близок к переходу в московский «Спартак».
«Насколько я знаю, это правда, что Рябчук близок к переходу в «Спартак», но там не могут договориться по цене. Рябчук — это работящий футболист с неплохой скоростью. Самое главное, что у него есть — это выносливость и работоспособность», — приводит слова Истрати Metaratings.
Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн. Ранее сообщалось, что «Спартак» улучшил предложение по Рябчуку почти до 7 млн с учётом бонусов.
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