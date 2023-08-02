Аргентина — Швеция: шведки открыли счёт в середине второго тайма

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы G женского чемпионата мира 2023 в Новой Зеландии и Австралии между сборными Аргентины и Швеции. Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск.
Счёт в матче был открыт только на 66-й минуте встречи. Гол забила Ребека Бломквист, ассистировала ей София Якобссон. Отметим, что к середине второго тайма обе команды нанесли всего три удара в створ на двоих.
Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
- 2 августа 2023
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