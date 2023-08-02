Панама — Франция: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
Поделиться
Сборные Панамы и Франции объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы F женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который состоится сегодня, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
ЧМ-2023 (ж). Группа F. 3-й тур
02 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Панама (ж)
1-й тайм
1 : 0
Франция (ж)
1:0 Cox – 2'
Стартовые составы:
Франция: Перо-Маньен, Периссе, Лакрар, Ренар, Каршауи, Дали, Толетти, Жейоро, Дьяни, Ле Сомме, Баша
Панама: Бейли, Кастилло, Салазар, Пинсон, Балтрип-Рейес, Натис, Гонсалес, Седеньо, Кокс, Таннер, Коба
В первых двух матчах группового этапа женского чемпионата мира сборная Франции добыла одну победу и одну ничью. Сначала француженки не определили сильнейшего в матче с Ямайкой (0:0), а следом обыграли Бразилию (2:1). Панама свои игры проиграла — 0:4 с Бразилией и 0:1 с Ямайкой.
Комментарии
- 2 августа 2023
-
13:16
-
13:05
-
13:03
-
12:41
-
12:28
-
12:27
-
12:16
-
12:14
-
12:09
-
12:06
-
12:06
-
11:57
-
11:41
-
11:35
-
11:32
-
11:31
-
11:27
-
11:02
-
11:01
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:31
-
10:19
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:39
-
09:30
-
09:29
-
09:07
-
09:00
-
09:00
Партнерский контент