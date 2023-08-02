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Панама — Франция: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Панама — Франция: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
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Сборные Панамы и Франции объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы F женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который состоится сегодня, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 3-й тур
02 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Панама (ж)
1-й тайм
1 : 0
Франция (ж)
1:0 Cox – 2'

Стартовые составы:

Франция: Перо-Маньен, Периссе, Лакрар, Ренар, Каршауи, Дали, Толетти, Жейоро, Дьяни, Ле Сомме, Баша

Панама: Бейли, Кастилло, Салазар, Пинсон, Балтрип-Рейес, Натис, Гонсалес, Седеньо, Кокс, Таннер, Коба

В первых двух матчах группового этапа женского чемпионата мира сборная Франции добыла одну победу и одну ничью. Сначала француженки не определили сильнейшего в матче с Ямайкой (0:0), а следом обыграли Бразилию (2:1). Панама свои игры проиграла — 0:4 с Бразилией и 0:1 с Ямайкой.

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