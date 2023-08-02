Панама — Франция: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Сборные Панамы и Франции объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы F женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который состоится сегодня, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

Франция: Перо-Маньен, Периссе, Лакрар, Ренар, Каршауи, Дали, Толетти, Жейоро, Дьяни, Ле Сомме, Баша

Панама: Бейли, Кастилло, Салазар, Пинсон, Балтрип-Рейес, Натис, Гонсалес, Седеньо, Кокс, Таннер, Коба

В первых двух матчах группового этапа женского чемпионата мира сборная Франции добыла одну победу и одну ничью. Сначала француженки не определили сильнейшего в матче с Ямайкой (0:0), а следом обыграли Бразилию (2:1). Панама свои игры проиграла — 0:4 с Бразилией и 0:1 с Ямайкой.