Барков: «Балтика» готова к уровню РПЛ, мы не будем как «Торпедо» в прошлом сезоне

Футболист «Балтики» Дмитрий Барков после матча 2-го тура РПЛ, в котором «Спартак» обыграл калининградцев со счётом 2:1, рассказал о готовности балтийцев играть в элитном дивизионе.
«Как первые матчи в РПЛ? Чувствуется, но мы готовы к этому. Прямо колоссальной разницы нет (с Мелбет Первой лигой. — Прим. «Чемпионата»). Можно ли сказать, что «Балтика» не будет выглядеть как «Торпедо» в прошлом сезоне? Сто процентов нет. Мы сейчас начнём набирать очки, это даже не обсуждается. Чувствуется ли внутри коллектива, что команда набирает? Конечно, мы показываем, что можем и умеем играть в футбол. Мы когда и проигрываем, и выигрываем друг друга поддерживаем. Поэтому у нас всё хорошо», — приводит слова Баркова Metaratings.
Ранее калининградцы впервые за 25 лет вышли в высший дивизион России. На старте сезона-2023/2024 команда уступила «Сочи» (0:2).
- 2 августа 2023
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