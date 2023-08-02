Кузнецов: валить всё на то, что в матче «Ахмата» и ЦСКА не было связи — полный бред

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями от судейства в скандальном матче 2-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» проиграл армейцам (2:3).

«Если судьи будут так строги к фолам, как в игре ЦСКА и «Ахмата», то можно будет каждый матч показывать жёлтые и красные карточки, ставить по пять пенальти. Просто на некоторые нарушения арбитры закрывают глаза, но есть же VAR, он должен вмешиваться, зачем его сделали? Как бы я отреагировал, суди так Безбородов против моей команды? Если бы я начал возмущаться, то получил бы красную. Потом КДК отменил бы её, потому что повнимательнее посмотрели бы момент. Арбитр понесёт наказание за необъективность. Не было связи? Подождите тогда, зачем ты разрешаешь бить пенальти?

Там вообще непонятный фол был, может, Олейникова чуть-чуть за майку дёрнули, но это не красная, а максимум жёлтая! Не понимаю решения Безбородова. Валить всё на то, что связи не было — полный бред, детский лепет и отговорки. Все видели, что нет красной карточки, а пенальти нельзя было перебивать! Я бы надавил на судью тренерским авторитетом. Когда правда на твоей стороне, ты можешь предъявить претензии арбитру. Начал бы просить дождаться VAR и всё посмотреть. Если он не просмотрел эпизод, как он может со стопроцентной уверенностью назначать пенальти и заставлять перебивать?» — приводит слова Кузнецова Metaratings.