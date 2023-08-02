Источник: «Реал Сосьедад» возобновил интерес к футболисту «Локомотива» Тикнизяну
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«Реал Сосьедад» вновь заинтересовался защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, сообщает Metaratings.
По информации источника, в испанском клубе предметно следят за футболистом сборной Армении. Напомним, ранее этим летом сообщалось, что Тикнизян находится в шорт-листе «Реала Сосьедад». На тот момент клуб готов был выложить за игрока € 2 млн. Также в июне армянского футболиста просматривали скауты «Болоньи» и «Эмполи», которые не были готовы платить больше € 2,5 млн.
Отмечается, что «Локомотив» отверг предложение немецкого «Вердера» в размере € 2,5 млн. Бременский клуб пока не готов делать улучшенное предложение. Тикнизян забил семь голов и отдал одну голевую передачу в последних семи матчах за клуб и сборную Армении.
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