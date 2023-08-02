Барков: характер у «Балтики» есть, мы это доказали в прошлом году

Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков после матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) рассказал, что нужно калининградцам, чтобы бороться с грандами Российской Премьер-Лиги.
«Чем РПЛ отличается от Первой лиги? Здесь сразу наказывают за ошибки. Плюс тут всё быстрее, резвее принимают решения на поле. Что нужно делать новичкам РПЛ, чтобы бороться с такими грандами, как «Спартак»? Набирать очки, это придаст уверенности. Сто процентов нужна уверенность. Характер у «Балтики» есть, мы это доказали ещё в прошлом году. Поэтому нам осталось только набирать очки. Какой у «Балтики» может быть максимум в этом сезоне? Какого-то максимума нет. Мы просто хотим набрать как можно больше очков и побеждать в каждой игре», — приводит слова Баркова Metaratings.
Ранее калининградцы впервые за 25 лет вышли в высший дивизион России. На старте сезона-2023/2024 команда уступила «Сочи» (0:2).
- 2 августа 2023
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