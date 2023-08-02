Источник: «Динамо» подпишет вратаря БАТЭ за € 500 тыс.

Голкипер БАТЭ и сборной Беларуси Андрей Кудравец может перейти в московское «Динамо». Бело-голубые уже сделали официальное предложение по 19-летнему вратарю, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, сумма предложения «Динамо» составляет € 500 тыс. Несколько месяцев назад БАТЭ требовал за перспективного вратаря в три раза больше, но сейчас у клуба финансовые проблемы — им срочно нужны деньги. В связи с этим БАТЭ готов отпустить Кудравца за € 500 тыс.

Отмечается, что «Динамо» сразу после подписания Андрея оставит его в Беларуси на правах аренды. Кудравец считается перспективным голкипером — он занимает 12-е место в списке самых дорогих вратарей до 20 лет по версии Transfermarkt.