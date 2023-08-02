Источник: «Динамо» подпишет вратаря БАТЭ за € 500 тыс.
Поделиться
Голкипер БАТЭ и сборной Беларуси Андрей Кудравец может перейти в московское «Динамо». Бело-голубые уже сделали официальное предложение по 19-летнему вратарю, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Согласно сведениям источника, сумма предложения «Динамо» составляет € 500 тыс. Несколько месяцев назад БАТЭ требовал за перспективного вратаря в три раза больше, но сейчас у клуба финансовые проблемы — им срочно нужны деньги. В связи с этим БАТЭ готов отпустить Кудравца за € 500 тыс.
Отмечается, что «Динамо» сразу после подписания Андрея оставит его в Беларуси на правах аренды. Кудравец считается перспективным голкипером — он занимает 12-е место в списке самых дорогих вратарей до 20 лет по версии Transfermarkt.
Комментарии
- 2 августа 2023
-
14:51
-
14:47
-
14:33
-
14:31
-
14:25
-
14:25
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
14:04
-
13:57
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:40
-
13:33
-
13:24
-
13:16
-
13:05
-
13:03
-
12:41
-
12:28
-
12:27
-
12:16
-
12:14
-
12:09
-
12:06
-
12:06
-
11:57
-
11:41
-
11:35
-
11:32
-
11:31
-
11:27
-
11:02
Партнерский контент