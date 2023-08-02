Панама — Франция: француженки сравняли счёт

В эти минуты проходит матч матч 3-го тура группы F женского чемпионата мира 2023 года между сборными Панамы и Франции. Игру принимает стадион «Сидней — Альянс» в Австралии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени.
В самом начале игры сборная Панама вышла вперёд усилиями полузащитницы Марты Кокс. 26-летняя футболистка поразила ворота Франции на второй минуте игры. В середине первого тайма француженки счёт сравняли, отличилась защитница Маэль Лакрар.
Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
- 2 августа 2023
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