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Панама — Франция: панамки пропустили второй гол за семь минут

Панама — Франция: панамки пропустили второй гол за семь минут
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы F женского чемпионата мира 2023 года между сборными Панамы и Франции. Игру принимает стадион «Сидней — Альянс» в Австралии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени.

В самом начале игры сборная Панамы вышла вперёд усилиями полузащитницы Марты Кокс. 26-летняя футболистка поразила ворота Франции на второй минуте игры. В середине первого тайма француженки усилиями защитницы Маэль Лакрар счёт сравняли. Вскоре нападающая французской сборной Кадидьяту Дьяни вывела свою команду вперёд — 2:1.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 3-й тур
02 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Панама (ж)
2-й тайм
3 : 5
Франция (ж)
1:0 Cox – 2'   1:1 Лакрар – 21'   1:2 Дьяни – 28'   1:3 Дьяни – 37'   1:4 Ле Гаррек – 45+5'   1:5 Дьяни – 52'   2:5 Pinzon – 64'   3:5 Cedeno – 87'

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.

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