Гендиректор БАТЭ: «Динамо» сделало предложение по Кудравцу — рассмотрим его зимой

Генеральный директор белорусского БАТЭ Михаил Деменцевич прокомментировал информацию, что вратарь борисовчан Андрей Кудравец может перейти в московское «Динамо».

«Да, «Динамо» сделало предложение. Но мы пока участвуем в квалификационных играх еврокубков, поэтому вратарь с нами. Пока сложно сказать о будущем. Домашние игры играем не в Беларуси и матчи проводим каждую неделю.

Поэтому вратарь не может выехать даже на медкомиссию, потому что есть вопросы по передвижению, по логистике. Думаю, в зимнее трансферное окно предложение однозначно будет рассмотрено. Потому что игрок хочет в «Динамо» — в большой клуб. А в этом никто не будет препятствовать игроку», — приводит слова Деменцевича Sport24.

Напомним, сегодня, 2 августа, журналист Иван Карпов сообщил, что «Динамо» предложило за Кудравца € 500 тыс.