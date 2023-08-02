Гендиректор БАТЭ: «Динамо» сделало предложение по Кудравцу — рассмотрим его зимой

Генеральный директор белорусского БАТЭ Михаил Деменцевич прокомментировал информацию, что вратарь борисовчан Андрей Кудравец может перейти в московское «Динамо».
«Да, «Динамо» сделало предложение. Но мы пока участвуем в квалификационных играх еврокубков, поэтому вратарь с нами. Пока сложно сказать о будущем. Домашние игры играем не в Беларуси и матчи проводим каждую неделю.
Поэтому вратарь не может выехать даже на медкомиссию, потому что есть вопросы по передвижению, по логистике. Думаю, в зимнее трансферное окно предложение однозначно будет рассмотрено. Потому что игрок хочет в «Динамо» — в большой клуб. А в этом никто не будет препятствовать игроку», — приводит слова Деменцевича Sport24.
Напомним, сегодня, 2 августа, журналист Иван Карпов сообщил, что «Динамо» предложило за Кудравца € 500 тыс.
- 2 августа 2023
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