Панама — Франция: француженки реализовали второй пенальти, Дьяни оформила хет-трик

В эти минуты проходит матч матч 3-го тура группы F женского чемпионата мира 2023 года между сборными Панамы и Франции. Игру принимает стадион «Сидней — Альянс» в Австралии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени.

В самом начале игры сборная Панама вышла вперёд усилиями полузащитницы Марты Кокс. 26-летняя футболиста поразила ворота Франции на 2-й минуте игры. В середине первого тайма француженки усилиями защитницы Маэль Лакрар счёт сравняли. Вскоре нападающая французской сборной Кадидьяту Дьяни вывела свою команду вперёд.

А ещё через десять минут Франция забила третий гол — с пенальти отличилась автор второго забитого мяча Кадидьяту Дьяни. В компенсированное к первой половине игры время француженки забили ещё раз. Гол на свой счёт записала 30-летняя полузащитница Леа Ле Гаррек.

На 52-й минуте Кадидьяту Дьяни оформила хет-трик, реализовав второй в этой встрече одиннадцатиметровый удар. К исходу часа игры Франция ведёт в счёте 5:1.