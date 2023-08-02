Панама — Франция: панамки отыграли один гол

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы F женского чемпионата мира 2023 года между сборными Панамы и Франции. Игру принимает стадион «Сидней — Альянс» в Австралии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени.

В самом начале игры сборная Панама вышла вперёд усилиями полузащитницы Марты Кокс. В середине первого тайма француженки усилиями защитницы Маэль Лакрар счёт сравняли. Вскоре нападающая французской сборной Кадидьяту Дьяни вывела свою команду вперёд.

А ещё через десять минут Франция забила третий гол — с пенальти отличилась автор второго забитого мяча Кадидьяту Дьяни. В компенсированное к первой половине игры время француженки забили ещё раз. Гол на свой счёт записала 30-летняя полузащитница Леа Ле Гаррек.

На 52-й минуте Кадидьяту Дьяни оформила хет-трик, реализовав второй в этой встрече одиннадцатиметровый удар. В середине второго тайма пенальти был назначен уже в пользу сборной Панамы, и Йомира Пинсон с «точки» не промахнулась, отыграв один гол, — 2:5.