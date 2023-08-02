Бразилия сенсационно вылетела с женского ЧМ-2023, не сумев обыграть Ямайку

Сегодня, 2 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встретились национальные команды Ямайки и Бразилии. Игра 3-го тура группы F проходила на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени.

Бразильянки владели игровым и статистическим преимуществом, но не смогли конвертировать его в забитые мячи. Матч завершился нулевой ничьей (0:0).

Таким образом, сборная Бразилии набрала четыре очка в трёх матчах. Этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в плей-офф женского ЧМ-2023. Бразильянки заняли третье место в группе, пропустив вперёд себя Ямайку (пять очков) и Францию (семь очков). Вместе с Бразилией турнир после группового этапа покидает сборная Панамы, которая не набрала ни одного очка.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.