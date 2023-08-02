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Франция обыграла Панаму в матче женского ЧМ-2023 с девятью забитыми мячами

Франция обыграла Панаму в матче женского ЧМ-2023 с девятью забитыми мячами
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Сегодня, 2 августа, прошёл матч 3-го тура группы F женского чемпионата мира 2023 года между сборными Панамы и Франции. Игру принимал стадион «Сидней — Альянс» в Австралии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени.

В самом начале игры сборная Панамы вышла вперёд усилиями полузащитницы Марты Кокс. В середине первого тайма француженки усилиями защитницы Маэль Лакрар счёт сравняли. Вскоре нападающая французской сборной Кадидьяту Дьяни вывела свою команду вперёд.

А ещё через десять минут Франция забила третий гол — с пенальти отличилась автор второго забитого мяча Кадидьяту Дьяни. В компенсированное к первой половине игры время француженки забили ещё раз. Гол на свой счёт записала 30-летняя полузащитница Леа Ле Гаррек.

На 52-й минуте Кадидьяту Дьяни оформила хет-трик, реализовав второй в этой встрече одиннадцатиметровый удар. В середине второго тайма пенальти был назначен уже в пользу сборной Панамы, и Йомира Пинсон с «точки» не промахнулась, отыграв один гол.

На последних минутах увлекательной игры панамки забили ещё раз. Отличилась Линет Седеньо, сократив отставание в счёте до двух мячей. Однако в компенсированное время матча француженки восстановили разницу в три мяча. Шестой гол своей команды забила Вики Бешо. На этом команды и закончили, итоговый счёт — 6:3 в пользу сборной Франции.

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 3-й тур
02 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Панама (ж)
Окончен
3 : 6
Франция (ж)
1:0 Cox – 2'   1:1 Лакрар – 21'   1:2 Дьяни – 28'   1:3 Дьяни – 37'   1:4 Ле Гаррек – 45+5'   1:5 Дьяни – 52'   2:5 Pinzon – 64'   3:5 Cedeno – 87'   3:6 Бешо – 90+10'
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