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Бразильские футболистки расплакались после сенсационного вылета с ЧМ-2023

Бразильские футболистки расплакались после сенсационного вылета с ЧМ-2023
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Футболистки сборной Бразилии расплакались после сенсационного вылета с женского чемпионата мира — 2023 из-за поражения в матче с Ямайкой. Большинство латиноамериканских спортсменок не смогли сдержать слёз после финального свистка.

Напомним, сегодня, 2 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встретились национальные команды Ямайки и Бразилии. Игра 3-го тура группы F проходила на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Матч завершился нулевой ничьей (0:0).

Таким образом, сборная Бразилии набрала четыре очка в трёх матчах. Этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в плей-офф женского ЧМ-2023. Бразильянки заняли третье место в группе, пропустив вперёд себя Ямайку (пять очков) и Францию (семь очков). Вместе с Бразилией турнир после группового этапа покидает сборная Панамы, которая не набрала ни одного очка.

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